Coronavirus en Belgique: magasins fermés, vacances scolaires de Toussaint encore prolongées

Le comité de concertation s'est achevé. Des informations ont filtré sur les mesures quiont été décidées et qui sont annoncées en conférence de presse à 19h. Ces mesures seront d'application, un mois et demi avec évaluation début décembre. Elles entrent en vigueur dimanche à minuit.

CORONAVIRUS EN BELGIQUE: NOUVELLES MESURES

- On ne peut plus inviter personne chez soi

- Fermeture des commerces non essentiels mais avec une souplesse: ceux qui font du clic and go (vente à emporter) pourront continuer à le faire (mais plus de clients dans le magasin)

- On durcit le ton sur le télétravail (obligation, contrôles renforcés)

- Couvre-feu maintenu comme maintenant (22h-6h)

- Pas de limitation des déplacements

- Ecoles: fermeture jusqu'au 15 novembre au moins

Détails

- 12 et 13: suspension des cours (garderie accessible)

- à partir du 16: reprise des cours en présentiel en maternelle primaire et 1er cycle du secondaire

- pour les autres secondaires: hybride entre présence et cours à distance

COVID 19: où en est l'épidémie ce vendredi 30 octobre ?