Coronavirus en Belgique: voici les cartes de répartition des cas confirmés par province, âge et sexe

Le coronavirus en Belgique s'est propagé ces dernières semaines pour atteindre 4937 cas confirmés (mais il y en a plus) ce mercredi 25 mars. L'Institut de Santé publique belge livre aujourd'hui un rapport sur les détails de la contamination, notamment par province, âge et sexe.

L'Institut belge de santé publique, Sciensano, a publié un bilan détaillé de l'épidémie de coronavirus Covid-19 en Belgique, montrant les répartitions des cas confirmés par province mais aussi par âge ou encore sexe. Le rapport donne également le nombre de personnes entrant malades mais aussi celles sortant guéries des hôpitaux. Sans surprise, il ressort de ce rapport que ce sont essentiellement les personnes âgées qui décèdent des suites d'une infection au virus SARS-Cov-2. On observe aussi que la Flandre est beaucoup plus touchée que la Wallonie.

> CORONAVIRUS BELGIQUE: consultez les dernières infos

Au total, ce mercredi 25 mars, on dénombre 4.937 cas confirmés en Belgique. Ce sont donc des personnes qui ont été testées positivement. Une minorité de personnes présentant des symptômes étant testées, le nombre réel d'individus contaminés est beaucoup plus grand. Pour rappel, chaque citoyen présentant des symptômes doit rester chez lui et être en contact avec son médecin traitant par téléphone.

Depuis le début de la pandémie, on dénombre 178 décès sur le territoire belge. C'est 56 décès de plus qu'hier.

Au cours des dernières 24 heures, 434 patients avec COVID-19 ont été hospitalisés. Le nombre d'hospitalisations est en forte hausse.

Entre le 15 et le 24 mars, 2308 patients avec COVID-19 sont entrés à l’hôpital et 547 personnes ont quitté hôpital.

> CORONAVIRUS SYMPTÔMES: voici les signes du Covid-19

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE DU CORONAVIRUS EN BELGIQUE

La Flandre et Bruxelles, avec une densité de population plus importante, sont principalement touchées. En Wallonie, il y a un important foyer en Hainaut, province très peuplée également.

RÉPARTITION DU CORONAVIRUS EN BELGIQUE PAR PROVINCE





CORONAVIRUS EN BELGIQUE: DISTRIBUTION PAR ÂGE ET SEXE

CORONAVIRUS EN BELGIQUE: RÉPARTITION DES ÂGES DE DÉCÈS