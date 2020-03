Coronavirus en Belgique: voici la nouvelle répartition par province des cas confirmés

Le coronavirus en Belgique affecte la population géographiquement dans des proportions variables si on se place sur le plan des cas confirmés, c'est-à-dire testés positivement (il y a effectivement de très nombreux cas de coronavirus qui n'ont pas été testés et restent simplement chez eux, en contact avec leur médecin traitant).

L’institut de santé publique belge (Sciensano), en contact avec la quasi totalité des hôpitaux de Belgique, a livré l'état de l'épidémie de coronavirus en Belgique dans son rapport quotidien du lundi 30 mars qui donne les chiffres pour les 24 dernières heures. Ce rapport livre notamment la répartition des cas confirmés par province. On observe que Liège, jusqu'à présent épargné ces dernières semaines, a connu une explosion du nombre de tests positifs. Cette hausse serait en partie due au fait qu'il y a un nouveau laboratoire dans la province qui teste de plus en plus de personnes.

Les provinces du Brabant wallon, de Namur et du Luxembourg restent nettement moins touchées.

CORONAVIRUS EN BELGIQUE - REPARTITION DES CAS CONFIRMES PAR PROVINCE

Anvers 1567

Limbourg 1487

Flandre occidentale 1342

Flandre orientale 1340

Brabant flamand 1328

Hainaut 1281

Bruxelles 1263

Liège 1222

Brabant wallon 338

Namur 275

Luxembourg 235

Ces chiffres doivent ensuite être ramenés à la population de chaque province pour savoir si, en proportion de sa population, une province est plus touchée qu'un autre.

Entre parenthèses (): le % de cas testés positivement par rapport à la population totale de la province

Nous avons nous-même divisé le nombre de cas confirmés par la population de chaque province (données trouvées dans Démographie en Belgique sur Wikipédia)

BRUXELLES

1 211 026 personnes (0,1 %)

WALLONIE

province de Liège : 1 108 481 personnes (0,11 %)

province de Hainaut : 1 345 270 habitants (0,095 %)

province de Brabant wallon : 405 952 personnes (0,08 %)

province de Luxembourg : 286 571 personnes (0,08 %)



province de Namur : 495 474 personnes (0,05 %)





FLANDRE

province de Limbourg : 876 785 personnes (0,16%)

province de Flandre Occidentale : 1 200 129 personnes (0,11 %)

province de Brabant Flamand : 1 155 148 personnes (0,11%)

province de Flandre Orientale : 1 524 077 personnes (0,09 %)

province d'Anvers : 1 867 366 personnes (0,08%)





CARTE SCIENSANO:

Le nombre de nouveaux cas confirmés de COVID-19 au cours des dernières 24h est de 1063, pour un total de 11 899.

Parmi les patients atteints par le COVID-19, 82 décès ont été notifiés au cours des dernières 24h, pour un total de 513.

Ce jour, un total de 4524 patients sont hospitalisés et 927 d’entre eux bénéficient d’une prise en charge aux soins intensifs.

Le nombre de patients sortis de l’hôpital au cours des dernières 24h est de 168, pour un total de 152.

