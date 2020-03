Coronavirus en Belgique: voici la répartition des cas de décès par tranche d'âge

Le coronavirus en Belgique comme ailleurs dans le monde s'avère surtout mortel pour les personnes âgées ainsi que les personnes atteintes de maladies chroniques qui affectent leur système immunitaire. Le rapport de l'institut de santé publique belge de ce mercredi 25 mars confirme cette létalité dans les tranches d'âge plus élevées.

Ce mercredi 25 mars, la Belgique déplorait officiellement la mort de 178 personnes décédées des suites du coronavirus. "A la clôture de ce rapport, un total de 178 décès ont été rapportés. Les notifications des décès peuvent avoir un délai de quelques jours", informait l'institut de santé publique belge dans son rapport quotidien à la mi-journée. De nombreuses personnes étaient actuellement aux soins intensifs dans des hôpitaux du pays. "Le 24 mars, 2152 lits d’hôpital dont 474 lits en unité de soins intensifs étaient occupés par des patients confirmés COVID-19", rapportait l'institut de santé publique belge qui livrait un graphique de la répartition des décès par tranche d'âge. Ce graphique confirme ce que l'on sait depuis le début de l'épidémie. Ce sont les personnes âgées pour qui la maladie est la plus dangereuse. S'ajoutent les personnes, jeunes ou plus âgées, subissant des maladies chroniques qui affaiblissent leur système immunitaire. Comme avec la grippe saisonnière, le virus ne tue pas directement. Il s'agit généralement de complications de santé qui résultent de l'infection et qui entraînent le décès du patient.

On voit que les moins de 65 ans sont majoritairement épargnés par une issue fatale à la maladie CoVid-19.

