Coronavirus en Belgique: voici le NOUVEAU système de quarantaine

La Première ministre a annoncé un nouveau système de mise en quarantaine. Ce système concerne les personnes qui présentent des symptômes du coronavirus, celles qui ont eu un contact rapproché avec une personne positive au covid et celles qui reviennent d'une zone classée orange ou rouge.

Autre point important de l’allocution de la Première ministre : la quarantaine. "On instaure un nouveau système de quarantaine", a annoncé Sophie Wilmès.

Vous présentez des symptômes du coronavirus ?

Le premier changement concerne ceux qui se sentiraient malades du coronavirus. "Si vous présentez des symptômes du coronavirus, prenez contact avec médecin qui vous isolera pour 7 jours et vous devrez passer un test le plus rapidement possible", a entamé la Première ministre. "Si le test revient positif, c’est que vous avez le covid et votre quarantaine continue. Si le test est négatif, dès que votre situation clinique le permet, vous pouvez sortir de quarantaine".





Vous avez eu des contacts rapprochés avec une personne positive au covid ?

La Première ministre a ensuite évoqué le cas des personnes qui ne présentent aucun symptôme, mais qui auraient été en contact avec une personne positive au coronavirus. "Si vous n’avez pas de symptômes mais que vous apprenez qu’une personne avec qui vous avez eu des contacts rapprochés est positive, ou bien si vous êtes contactés par le contact tracing (call center du système de traçage, ndlr), vous devez vous mettre immédiatement vous-même en quarantaine pendant 7 jours, à compter du dernier jour où vous avez eu un contact rapproché avec cette personne contaminée".

Ensuite, vous devez prendre rendez-vous avec votre médecin pour passer un test au 5e jour. "Un test unique, insiste la Première ministre. Si ce test est positif, votre quarantaine est reconduite pour 7 jours. S’il est négatif, votre quarantaine est levée après le 7e jour".

Attention, si vous n’avez pas eu de contact rapproché avec cette personne positive, vous n’êtes pas considéré comme personne à risque. "Si vous avez gardé vos distances, ou porté un masque quand vous avez vu cette personne, alors, vous ne devez pas vous mettre en quarantaine, ça n’a pas de sens", a rappelé la Première ministre qui a évoqué l’absurdité des quarantaines inutiles.

Pour rappel, un contact rapproché est un contact "proche physiquement d’une personne qui ne fait pas partie de votre foyer pendant plus de 15 minutes sans respect de la distance d’un mètre et demi et sans masque", a défini Sophie Wilmès.





Vous revenez d’une zone orange ou rouge ?

Le dernier aspect du nouveau système de quarantaine concerne les voyageurs qui reviennent de zones oranges et zones rouge. Pour rappel, à partir de vendredi, se rendre dans ces zones sera fortement déconseillé, mais plus interdit afin d’être en cohérence avec le reste des pays européens. "Dès lors, les obligations de test et de quarantaine s’adapteront également". "Les zones oranges ne feront plus l'objet d’un testing. Ceux qui reviennent de zones rouges doivent se mettre en quarantaine dès le premier jour du retour, durant 7 jours, et faire un test au 5e jour. Mais, ils pourront se soustraire à cette obligation s’ils remplissent un document d’autoévaluation qui, après analyse, les autorise spécifiquement à le faire. Bien entendu, ces consignes ne concernent pas les personnes qui passent moins de 48h dans une zone rouge, comme c’est le cas avec les transfrontaliers".