Coronavirus en Belgique: voici les mesures strictes concernant les obsèques en Wallonie

Face aux craintes du secteur des pompes funèbres, le ministre wallon des Pouvoirs locaux, Pierre-Yves Dermagne (PS), a demandé aux gouverneurs de provinces et aux autorités communales de faire appliquer une série de mesures strictes quant à l'organisation des obsèques et des visites au funérarium.



Il leur est ainsi demandé de prendre les arrêtés nécessaires pour interdire totalement le retour des défunts à domicile en raison de l'impossibilité de faire respecter, dans ces conditions, les mesures de distanciation sociale. Par ailleurs, afin d'éviter des allées et venues au sein des funérariums, il est également proposé d'organiser une seule période de recueillement, sur rendez-vous, limitée à un maximum de cinq personnes simultanément, issues du cercle strictement familial, dans le plus grand salon dont disposent les entreprises de pompes funèbres. Des mesures particulières et régulières de désinfection des lieux devront, en outre, être mises en œuvre, autant pour les visiteurs que pour les membres du personnel.

Enfin, le nombre de participants aux funérailles d'un défunt devra être limité à un maximum de quinze personnes, en ce compris le personnel communal et des pompes funèbres. En outre, la cérémonie, confessionnelle ou non, devra être organisée en un lieu non confiné, autrement dit en plein air. Ces trois mesures, qui ne devront pas entraîner de surcoûts pour les bénéficiaires du service funèbre, seront mises en œuvre, sur le terrain, sous le contrôle des autorités communales, avec le concours des entreprises de pompes funèbres, chacune pour ce qui relève de ses champs de compétences et d'intervention, a précisé le ministre Dermagne.

> CORONAVIRUS BELGIQUE: consultez les dernières infos

> CORONAVIRUS SYMPTÔMES: voici les signes qui montrent que vous pourriez avoir le Covid-19