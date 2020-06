Coronavirus en Belgique: voici les nouvelles mesures de déconfinement

La phase 4 du déconfinement de la Belgique, un processus entamé au début du mois de mai, entrera en vigueur le 1er juillet prochain, a annoncé la Première ministre Sophie Wilmès, mercredi, au terme d'une nouvelle réunion du Conseil national de Sécurité (CNS).

Vu les chiffres très encourageants au niveau de l'épidémie de coronavirus dans notre pays, le déconfinement se poursuit comme prévu mais toujours avec prudence. Un Conseil National de Sécurité (CNS) a eu lieu ce matin, rassemblant les différents niveaux de pouvoir, qui ont entendu les experts lundi et mardi. Voici les décisions qu'il a prises et que la Première ministre Sophie Wilmès a annoncée à 14h.

MESURES À PARTIR DU 1er JUILLET



- Bulle de contact élargie à 15 personnes

5 personnes, n'est-ce pas peu ? "Si ce sont 5 personnes que vous aimez beaucoup, c'est bien. La réalité est que dans les bulles les plus proches, le risque est multiplié parce qu'on fait moins attention. Pourquoi autoriser des événements à 200 alors que dans la sphère privée, c'est limité à 15 ? Parce qu'on fait moins attention dans les groupes de proches"



- On peut aller avec les gens de sa bulle de contact au magasin

- Levée du nombre maximum de 50 vendeurs sur les marchés

- Organisation d'événements: limite de capacité de 200 personnes à l'intérieur et 400 personnes à l'extérieur si les règles de sécurité sont respectées. On pourrait passer à 400 à l'intérieur et 800 à l'extérieur en août. Cela NE CONCERNE PAS les fêtes de mariage où on reste limité à 50.

- Ouverture de cinémas, piscines, centres de wellness, salles de spectacle, parcs d'attraction sous conditions qui seront établies avec les ministres compétents et experts.

- PAS de prolongation de l'heure de fermeture des bars et restaurants. "On a fait le tour de la question avec les professionnels de terrain, le ministère de l'Intérieur et les experts, on n'est pas convaincu que ce soit la meilleure option", a dit la Première ministre.

- Pas d'événements de masse comme les festivals et pas d'ouverture des discothèques

- Le défilé du 21 juillet sous une autre forme et sans fête au Parc royal. Un hommage sera rendu aux victimes du covid-19 et aux métiers de première ligne





À propos des grands rassemblements interdits du week-end dernier:



La Première ministre commence par s'exprimer sur les rassemblements interdits de ce week-end. "La plupart des jeunes s'estiment sans doute moins vulnérables, c'est une erreur. Et cela facilité la propagation du virus. Quand vous prenez un risque, c'est pour vous mais aussi pour vos proches et la population en général"