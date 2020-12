Coronavirus en Belgique: voici quand vous pourrez vous faire vacciner?

Ce matin, la campagne de vaccination qui a débuté était un test grandeur nature, mais la véritable campagne de vaccination démarrera le 5 janvier 2021. Alors, quelle est le calendrier de cette vaccination en Belgique? Le calendrier se divise en deux phases:

La première phase va durer entre le mois de janvier et le mois de mai.

Les premières personnes vaccinées, ce sont les résidents des maisons de repos et de soins ainsi que le personnel de ces établissements. La vaccination a débuté ce lundi 28 décembre. Cette vaccination devrait durer jusqu'au mois de février.

Ensuite, au mois de mars, c'est le personnel hospitalier ainsi que le personnel de première ligne qui seront vaccinés. On parle des médecins généralistes, des infirmiers à domicile, des kinés, des pharmaciens, etc. Les résidents des centres pour personnes handicapées sont également concernés.

Ensuite, au printemps, durant les mois d'avril et de mai, ce seront les plus de 65 ans qui auront accès au vaccin, ainsi que les 45 à 65 ans qui présentent des maladies chroniques et/ou des comorbidités (obésité, diabète, hypertension, cancer, etc.)

> PHASE 2

La deuxième phase débuterait aux alentours des mois de juillet et août. Une phase qui dit encore être spécifiée. Le reste de la population pourra à ce moment-là en théorie avoir accès au vaccin. Les experts espèrent que pour l'automne 2021, on ait pu vacciner un maximum de Belges.

Pour rappel, la vaccination n'est pas obligatoire. Attention, ce calendrier est dépendant de la livraison des vaccins achetés par la Belgique.

