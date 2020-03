Coronavirus en Belgique: voici toutes les précautions à prendre pendant et APRÈS vos courses

Le coronavirus en Belgique chamboule nos conditions de vie, y compris la manière dont on fait ses courses. Sortir pour acheter de la nourriture est devenu une des rares exceptions au confinement. Si les distances de sécurité doivent être bien respectées, il y a aussi quelques précautions à prendre quand on se rend dans un magasin.

Les grandes surfaces et les magasins de détail ont pris des mesures pour éviter les risques à la clientèle. Les caddies sont nettoyés régulièrement, et du gelest souvent disponible à l'entrée pour nettoyer ses mains. Le respect des distances reste la clé pour bien faire ses courses. L'utilisation de gants n'est pas nécessaire.

"Lorsqu'on prend ses aliments, ses fruits ou lorsqu'on ouvre un frigo, je pense qu'il ne faut pas être dans une situation de panique, on utilise ses mains comme tous les jours. On prend les articles, mais surtout on essaye de ne pas mettre ses mains à la bouche ou porter ses mains au visage", indique Yves Coppieters, épidémiologiste et professeur à l'école de santé publique de l'ULB.

La clé: le lavage consciencieux des mains

L'utilisation d'un vêtement pour ouvrir des poignées de frigo est déconseillée car cela multiplie les surfaces potentiellement infectées. Le choix des fruits et légumes se fait sans palper ni comparer. Il s'agit dêtre efficace en utilisant ses propres sacs de course.

Des précautions sont également à prendre lors du retour à la maison : la première chose qu'il faut absolument faire, c'est se laver les mains.

"On se lave bien les mains, puis après calmement on va déballer ses courses. On retire l'emballage principal, pour ranger ses courses et l'emballage principal, que ce soit un carton ou un plastique, on l'isole ou on le jette, et on se relave les mains", précise Yves Coppieters.

Se débarrasser des emballages

Il est conseillé de laver à l'eau et au savon les emballages en verre ou en métal avant de les utiliser. Une fois en cuisine, il faut laver les fruits et légumes, mais sans excès.

"On sait que le virus est sensible à la chaleur, au-dessus de 45, 47 degrés voire peut-être un peu plus. Mais quoi qu'il en soit, tout ce qui est cuisson n'entraîne aucun risque. D'autant plus que ce n'est pas une transmission par voie digestive, c'est une transmission par voie aéroportée et donc les aliments en tant que tels ne constituent pas un risque de transmission", éclaire encore l'épidémiologiste.

Pour cet expert, il faut vivre normalement en rentrant du supermarché et en cas de doute nettoyer ses vêtements à 60 degrés, en lavage simple.

