On sait que la perte de l'odorat est l'un des symptômes du coronavirus. C'est un peu perturbant. Alors pour retrouver ce sens, il y a quelques petits gestes à faire quotidiennement pour retrouver l'odorat plus rapidement.

La base de cet entraînement recommandé par les experts: choisir 4 ingrédients du quotidien avec une forte teneur olfactive.

"La rose, le citron, la citronnelle, l'eucalyptus, le clou de girofle par exemple... Mais il est clair que ça peut être n'importe quelle odeur simple qu'on a chez soi", explique Anne-Lise Poirrier, ORL au CHU de Liège. "Cela peut être du basilic, du café, du chocolat..."

Pour faire l'exercice nous avons choisi du basilic, du chocolat, du citron et du café. Des ingrédients riches par leur diversité olfactive que nous avons fait deviner à l'aveugle à Hughes, 54 ans, et testé positif au Covid-19 le 27 octobre.

Premier essai, le café moulu. "Je ne sens absolument rien", dit-il. Avec le basilic, il répond: "Je le sens très légèrement."

"Les odeurs vont stimuler votre cerveau et les neurones du bulbe olfactif ont la particularité d'être les seuls de se régénérer après avoir eu le coronavirus", ajoute Anne-Lise Poirrier.

Hughes ne supporte pas le goût du citron. S'en est-il rendu compte? "C'est un fruit. Je sens que ça pique", a-t-il répondu.

"Je ne goûte plus non plus le chocolat et ça me touche, parce que je suis un grand fan", confie-t-il.

Les médecins préconisent ces exercices 2 fois par jour durant 20 secondes. Les huiles essentielles peuvent également être utilisées pour stimuler l'odorat. L'idéal est un environnement serein, dénué de toute autre odeur.

"L'idéal est de ne pas être dans la salle de bain où il y a déjà le gel douche, le dentifrice,... L'idéal, c'est plutôt la table de nuit, un environnement calme", indique Anne-Lise Poirrier.

Une perte de goût qui peut subsister 3 à 4 mois après la contamination. C'est peu par rapport à d'autres rhinovirus, où les patients mettent parfois un an et demi à retrouver leurs sens.

CORONAVIRUS EN BELGIQUE: où en est l'épidémie ce jeudi 5 novembre ?

ÉLECTIONS AMÉRICAINES: les résultats en temps réel