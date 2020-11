Willy Borsus, le ministre wallon de l’Economie, était l’invité de la matinale de Bel RTL. Interrogé par Fabrice Grosfilley, il a évoqué les différentes pistes sur la table pour soutenir les commerces fermés, en raison de la deuxième vague de coronavirus. Via le bouton orange Alertez-nous, des indépendants impactés nous font part de l’urgence de leur venir en aide.

Nicolas, le gérant d’un magasin de jouets de Gembloux, est inquiet et en colère. Il indique « n’avoir entendu nulle part qu’il y aurait une quelconque aide pour les fermetures de commerces non essentiels. Il a dû fermer sa boutique en application des nouvelles règles sanitaires, alors que le dernier trimestre de l’année représente plus de 50% de son chiffre d’affaire.



Alors y aura-t-il des primes wallonnes comme au mois de mars et comme plus récemment suite à la fermeture de l’horeca ?



"Il y a d’abord deux indemnités. Une première calculée sur la perte de chiffre d’affaires pour tous ceux qui ont perdu 60% de ce chiffre d’affaires, ça c’est en cours. L’ouverture de la plateforme qui va permettre d’introduire les dossiers, ce sera à partir du 16 novembre. Même chose en ce qui concerne l’autre indemnité destinée à l’horeca qui a dû fermer avant les autres. Ici, ouverture à partir du 16 novembre. Et pour le reste, on doit ouvrir la réflexion sur une nouvelle indemnité pour les nouvelles fermetures depuis ce lundi…", a déclaré Willy Borsus.

Ce serait incompréhensible qu’il n’y en ait pas

Une nouvelle prime wallonne ? "C’est mon objectif… Ce serait incompréhensible qu’il n’y en ait pas parce que ceux qui ont dû fermer quelques jours après l’horeca sont dans la même situation".

Il y a déjà eu plus de 600 millions débloqués par la région wallonne, cela veut dire qu’il faudra prévoir quelques dizaines, voire une centaine de millions supplémentaires.

"Concernant les dernières aides, nous avons souhaité qu’il y ait une proportionnalité, suivant la taille de l’activité, qu’on mesure avec le volume de l’emploi, avec des paliers. C’est une idée que nous avons retenue", a précisé le ministre. La future nouvelle aide aux commerces pourrait donc vraisemblablement être attribuée de la même manière.

