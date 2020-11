Coronavirus en Belgique: Yves Van Laethem favorable à une réouverture des commerces, PAS à des réveillons en grand nombre

La France entame un déconfinement, petit à petit. La première étape est la réouverture de tous les commerces dès samedi. Le porte-parole interfédéral pour la lutte contre le Covid-19, Yves Van Laethem a donné son avis sur la question ce matin dans le RTL INFO 8 heures dur Bel RTL.

"La France prend cette décision alors que la situation épidémiologique de la France n'est pas meilleure que la nôtre. Elle est, selon les indicateurs, égale ou un petit peu moins bonne. On constate qu'au niveau français, on admet des risques supplémentaires que peut-être, on n'admettra pas dans notre pays" a-t-il expliqué.

En Belgique, alors qu'un comité de concertation doit se tenir vendredi, les ministres semblent assez divisés sur la question pour le moment. Ce qui est sûr, rappelle Yves Van Laethem, c'est qu'au niveau des commerces, rien ne nous laisse penser qu'ils sont à la base de clusters : "C'est un endroit qui a toujours été considéré comme étant sûr". Selon lui, si quelque chose doit ouvrir ses portes, c'est vraisemblablement les commerces, mais sous certaines conditions.

Et les réveillons ?

La France laissera ses habitants fêter Noël en famille si le nombre de contaminations et le nombre de personnes en réanimation descend sous un certain seuil.

Ce sont, pour Yves Van Laethem, des seuils "que nous allons passer avant les Français", étant donné les chiffres légèrement meilleurs en Belgique qye chez nos voisins. Le porte-parole n'est pas vraiment favorable à cette décision française concernant les réveillons.

"Les Français font des choses qui me paraissent un peu osées dans la mesure où c'est un peu, si j'ose dire, 'à la bonne franquette. Réunissez-vous mais faites quand même attention'. Ça me parait un peu audacieux. La position belge est particulièrement rigoriste."

Yves Van Laethem estime que l'élargissement de la bulle sociale n'est pas à l'ordre du jour. "Tout ce qu'on pourrait espérer, c'est un mini-élargissement : un couple par exemple. Et une autorisation un peu plus tardive lors des 2 fêtes mais je ne sais pas si le gouvernement prendra cette décision", a-t-il ajouté.

