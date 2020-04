Coronavirus en Belgique: Yves Van Laethem précise la capacité quotidienne de test en Belgique

Le Centre interfédéral de crise dévoile les chiffres des dernières 24 heures pour les décès et hospitalisations liés au coronavirus ainsi que les nouveaux cas. Ce jeudi, Yves Van Laethem a précisé que plus de 15.000 tests sont effectués tous les jours en Belgique à l'heure actuelle.

On dénombre 660 nouveaux cas positifs ces dernières 24 heures, dont 529 dépistés par les canaux classiques, et 131 par les études qui sont en cours dans les maisons de repos. Cela porte, depuis le début de l'épidémie, le nombre total de cas dépistés et prouvés à 48.519.

Hier, 6964 test ont été effectués, ce qui porte le total de tests à 233.688. "Cela veut bien dire qu'il s'agit ici du nombre de personnes testées, selon les critères actuels, qui vont changer dans un futur proche. Cela ne signifie pas qu'il y a eu plus de tests faits. Certaines personnes sont testées plusieurs fois, et l'entièreté des testings ne sont pas rapportés. Plus de 15.000 tests sont effectués tous les jours en Belgique", précise Yves Van Laethem, le porte-parole interfédéral covid-19.

Il indique que la manière dont les chiffres sont rapportés sera affiné à partir de la semaine prochaine.

CORONAVIRUS EN BELGIQUE : les dernières infos