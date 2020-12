Coronavirus en Belgique; les personnes vaccinées devront-elles toujours se faire tester?

La stratégie de testing sera-t-elle ajustée avec le début de la vaccination? "Non", a répondu Yves Van Laethem. Les personnes vaccinées devront toujours se faire tester, car on ne connaît ni la durée de la protection du vaccin ni son impact sur le portage du virus.



"Ces vaccins ont beau être excellents, avec une protection de plus de 90%, ils ne protègent toutefois pas à 100% et n'excluent donc pas qu'une personne puisse être contaminée après avoir été vaccinée", a expliqué le porte-parole interfédéral Covid-19 lors du point presse du Centre de crise et de l'Institut de santé publique Sciensano, ce vendredi.

"On ne connaît pas non plus la durée de la protection après la 2e injection", a-t-il poursuivi. On ne sait pas si, au bout de quelques mois, les personnes seront toujours aussi protégées contre le virus.

Autre élément trouble: l'influence du vaccin sur le portage du virus. Autrement dit, il est possible que les personnes vaccinées, tout en étant protégées elles-mêmes contre la maladie, puissent transmettre le virus. Il faudra donc toujours tester les personnes vaccinées en cas de symptômes ou d'un contact à haut risque avec une personnes contaminée, a-t-il conclu.