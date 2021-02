Coronavirus en Flandre: dès le 15 mars, les excursions d'un jour autorisées pour les élèves

En Flandre, les excursions d'un jour maximum seront à nouveau autorisées pour tous les élèves de l'enseignement primaire et secondaire, dès le 15 mars prochain, ont décidé lundi, en concertation, les autorités compétentes.



À partir de cette date, les enfants et les jeunes de l'enseignement spécialisé OV3 et OV4 pourront à nouveau aller à l'école à plein temps, tout comme les élèves qui fréquentent l'enseignement professionnel à temps partiel. Un assouplissement plus élargi des mesures n'est pas encore à l'ordre du jour dans l'enseignement au nord du pays, a déclaré le porte-parole du ministre flamand de l'Enseignement, Ben Weyts. L'incertitude concernant le variant britannique est encore trop grande, estime M. Weyts. Les virologues qui étaient présents lors des consultations craignent, en effet, que le taux d'infection n'augmente encore. L'ensemble des acteurs du secteur de l'enseignement flamand s'accordent à dire que les élèves du secondaire devraient pouvoir retourner à l'école à temps plein dès que possible. Ils estiment également que cette mesure devrait être prioritaire par rapport à d'autres assouplissements dans d'autres secteurs. Le mardi 9 mars prochain, le ministre Weyts, les organisations en charge de l'enseignement flamand, les syndicats, les virologues et les experts se réuniront à nouveau afin d'évaluer la situation.

Espoir pour le SECTEUR CULTUREL: la ministre propose une reprise à la mi-mars