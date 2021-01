Coronavirus en Flandre: voici le nombre de cas par commune

L'épidémie de coronavirus en Belgique présente des différences géographiques. La Wallonie et Bruxelles sont davantage touchées que la Flandre. Mais on observe des écarts notables entre provinces et entre communes comme le montrent les chiffres collectés par l'institut de santé publique belge, Sciensano. Ces chiffres sont à prendre avec précaution. Ils concernent uniquement les cas confirmés, c'est-à-dire les personnes qui ont été testées positivement au virus SARS-Cov-2.

Au début de l'épidémie, de nombreuses autres présentant des symptômes de la maladie Covid-19 ont été invitées à rester chez elles sous surveillance de leur médecin traitant et n'ont subi aucun test. On ne sait pas si ces personnes ont eu le coronavirus ou pas. Sans compter les asymptomatiques, c'est-à-dire les individus qui ont été infectés mais n'ont présenté aucun symptôme.

Par ailleurs, il faut évidemment tenir compte de la population de la région, province ou commune. Par exemple, certaines communes dépassent les 100.000 habitants là où d'autres en comptent à peine une dizaine de milliers.

Précision: il s'agit du nombre de cas confirmés depuis le début de l'épidémie.

CORONAVIRUS EN FLANDRE PAR COMMUNE depuis le début de l'épidémie

Aalter 1097

Aarschot 854

Aartselaar 664

Affligem 732

Alken 503

Alost (Alost) 4602

Alveringem 209

Anvers 33705

Anzegem 781

Ardooie 643

Arendonk 826

As 320

Asse 2104

Assenede 445

Audenarde 1572

Avelgem 527

Baerle-Duc 122

Balen 990

Beernem 644

Beerse 773

Beersel 1410

Begijnendijk 289

Bekkevoort 253

Beringen 1814

Berlaar 347

Berlare 689

Bertem 296

Beveren (Saint-Nicolas) 2571

Bierbeek 249

Biévène 96

Bilzen 1191

Blankenberge 689

Bocholt 497

Boechout 516

Bonheiden 439

Boom 944

Boortmeerbeek 292

Bornem 824

Borsbeek 544

Bourg-Léopold 563

Boutersem 246

Brakel 692

Brasschaat 1480

Brecht 1144

Bredene 589

Bree 577

Bruges 4185

Buggenhout 537

Courtrai 4274

Damme 340

De Haan 475

De Pinte 385

Deerlijk 779

Deinze 2168

Denderleeuw 1175

Dentergem 584

Dessel 451

Destelbergen 683

Diepenbeek 605

Diest 774

Dilbeek 3047

Dilsen-Stokkem 856

Dixmude 784

Drogenbos 417

Duffel 792

Edegem 886

Eeklo 605

Erpe-Mere 1095

Espierres-Helchin 152

Essen 848

Evergem 1401

Fourons 315

Furnes 436

Gammerages 466

Gand 11411

Gavere 604

Geel 1475

Geetbets 271

Genk 3322

Gingelom 357

Gistel 507

Glabbeek 155

Gooik 461

Grammont 1934

Grimbergen 2260

Grobbendonk 342

Haacht 432

Haaltert 1003

Hal (Hal-Vilvorde) 1946

Halen 322

Ham 391

Hamme (Termonde) 1249

Hamont-Achel 649

Harelbeke 1562

Hasselt 2485

Hechtel-Eksel 332

Heers 291

Heist-op-den-Berg 1353

Hemiksem 624

Herck-la-Ville 359

Herent 607

Herentals 922

Herenthout 274

Herne 304

Herselt 392

Herstappe <5

Herzele 883

Heusden-Zolder 1583

Heuvelland 522

Hoegaarden 223

Hoeilaart 580

Hoeselt 351

Holsbeek 277

Hooglede 679

Hoogstraten 1070

Horebeke 122

Houthalen-Helchteren 1465

Houthulst 676

Hove (Anvers) 298

Huldenberg 327

Hulshout 320

Ichtegem 826

Ingelmunster 676

Izegem 1765

Jabbeke 625

Kalmthout 649

Kampenhout 514

Kapellen (Anvers) 1137

Kapelle-op-den-Bos 509

Kaprijke 158

Kasterlee 641

Keerbergen 347

Kinrooi 418

Kluisbergen 407

Knokke-Heist 1249

Koekelare 562

Koksijde 713

Kontich 748

Kortemark 840

Kortenaken 258

Kortenberg 764

Kortessem 328

Kraainem 882

Kruibeke 900

Kruisem 924

Kuurne 690

La Panne 292

Laakdal 492

Laarne 659

Lanaken 1021

Landen 672

Langemark-Poelkapelle 435

Léau 362

Lebbeke 861

Lede 929

Ledegem 695

Lendelede 409

Lennik 494

Lichtervelde 449

Liedekerke 934

Lierde 329

Lierre 1516

Lievegem 881

Lille 585

Linkebeek 347

Lint 307

Linter 204

Lochristi 1112

Lokeren 2263

Lommel 1309

Londerzeel 798

Looz 425

Lo-Reninge 180

Louvain 2837

Lubbeek 446

Lummen 350

Maarkedal 342

Maaseik 907

Maasmechelen 1977

Machelen (Hal-Vilvorde) 1429

Maldegem 743

Malines 4090

Malle 722

Meerhout 315

Meise 1042

Melle 594

Menin 2619

Merchtem 860

Merelbeke 1087

Merksplas 499

Messines 69

Meulebeke 630

Middelkerke 839

Moerbeke (Gand) 297

Mol 1609

Montaigu-Zichem 746

Moorslede 806

Mortsel 1007

Nazareth 635

Niel 458

Nieuport 433

Nieuwerkerken (Hasselt) 306

Nijlen 814

Ninove 2315

Olen 503

Oosterzele 590

Oostkamp 1031

Oostrozebeke 424

Opwijk 775

Ostende 2802

Oudenburg 346

Oud-Heverlee 267

Oudsbergen 832

Oud-Turnhout 562

Overijse 1233

Peer 452

Pelt 1049

Pepingen 268

Pittem 437

Poperinge 1305

Putte 529

Puurs-Sint-Amands 1111

Ranst 703

Ravels 629

Renaix 1649

Retie 622

Rhode-Saint-Genèse 1248

Riemst 684

Rijkevorsel 661

Roosdaal 705

Rotselaar 474

Roulers 4010

Ruiselede 318

Rumst 595

Saint-Nicolas (Saint-Nicolas) 3905

Saint-Trond 1948

Schelle 384

Schilde 844

Schoten 1430

Sint-Gillis-Waas 1152

Sint-Katelijne-Waver 849

Sint-Laureins 165

Sint-Lievens-Houtem 531

Sint-Martens-Latem 349

Sint-Pieters-Leeuw 2328

Stabroek 811

Staden 719

Steenokkerzeel 610

Stekene 881

Tamise 1519

Termonde 2250

Ternat 1013

Tervuren 835

Tessenderlo 545

Tielt (Tielt) 1421

Tielt-Winge 263

Tirlemont 1290

Tongres 1392

Torhout 1242

Tremelo 495

Turnhout 1916

Vilvorde 3191

Vleteren 212

Vorselaar 243

Vosselaar 353

Waasmunster 568

Wachtebeke 446

Waregem 2293

Wellen 191

Wemmel 1302

Wervik 1053

Westerlo 706

Wetteren 1265

Wevelgem 1760

Wezembeek-Oppem 841

Wichelen 538

Wielsbeke 533

Wijnegem 486

Willebroek 1208

Wingene 822

Wommelgem 566

Wortegem-Petegem 389

Wuustwezel 865

Ypres 1837

Zandhoven 489

Zaventem 2027

Zedelgem 1000

Zele 1216

Zelzate 467

Zemst 833

Zoersel 975

Zonhoven 661

Zonnebeke 771

Zottegem 1304

Zuienkerke 72

Zulte 1065

Zutendaal 248

Zwalin 439

Zwevegem 1373

Zwijndrecht 920