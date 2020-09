Railpass: déjà un million et demi de demandes en 4 jours

Plus de 1,5 million de personnes ont déjà fait une demande de Railpass en une semaine, avance lundi la SNCB dans un communiqué. La carte gratuite de 12 trajets en train peut encore être commandée jusqu'au 30 septembre via le site hello-belgium.be.

L'opération railpass est un franc succès pour la SNCB qui enregistre en 4 jours plus d'un million et demi de demandes. La société de transport se félicite de la réussite de son projet, destiné à relancer l'activité touriste belge. Dans les 24 heures suivant l'ouverture du dispositif, près de 500.000 demandes avaient été enregistrées. Tout résident en Belgique de plus de 12 ans peut obtenir un Railpass, les enfants pouvant eux voyager gratuitement s'ils sont accompagnés. La carte est envoyée par courrier dans les 8 à 10 jours qui suivent la demande en ligne. Elle peut être utilisée du 5 octobre au 31 mars 2021 et donne droit à deux trajets par mois. La mesure avait été décidée début juin afin de promouvoir le secteur touristique belge, fortement touché par la crise du coronavirus. Son entrée en vigueur avait cependant dû être reportée après l'été en raison de la situation sanitaire. Les voyageurs avides de beaux paysages et en quête de découverte pourront donc, à partir de 9 heures du matin, embarquer dans un des trains du réseaux SNCB.

Si vous n'avez toujours pas commandé votre railpass vous avez jusqu'au 30 septembre pour faire votre demande sur le site suivant: hello-belgium.be