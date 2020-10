Coronavirus: 168 places libérées dans des centres de convalescence pour soulager les hôpitaux wallons

Au vu de la situation, le gouvernement wallon a décidé de libérer une première vague de 168 places afin de prendre en charge des patients COVID-19 positifs, qui ne nécessitent plus qu’un suivi médical léger et qui peuvent sortir de l’hôpital. En accord avec le corps médical, ces derniers pourront être accueillis dans des centres de convalescence et de revalidation, qui offrent des services de soins de qualité et dans le strict respect des règles sanitaires, informe le cabinet de la ministre de la Santé, Christie Morreale.

Concrètement, dès lundi, les structures suivantes commenceront à ouvrir des places :

- Le centre de convalescence des Heures Claires à Spa : 20 lits seront activés dès mercredi. Une ouverture de 30 lits supplémentaires est prévue pour le 12 novembre. L’établissement pourra mettre à disposition une capacité maximale de 50 lits de convalescence.

- Le centre de revalidation des mutualités chrétiennes à Spa-Nivezé : 15 lits seront activés dès lundi avec une augmentation par tranche de 15 lits toutes les semaines pour atteindre, à terme, une capacité maximale de 88 lits.

- Le centre de convalescence de la Maison de Mariemont à Morlanwelz : 15 Lits seront activés dès mardi et 15 lits supplémentaires à partir du 14 novembre, soit un total de 30 places.

Ces trois structures pourront déjà proposer 50 lits dès la semaine prochaine, 110 lits disponibles dans deux semaines pour atteindre les 168 places d’ici quelques semaines.

Ces places permettront une prise en charge adéquate des personnes de 1 à 3 semaines maximum avant que ces dernières ne rejoignent leur domicile.

Le coût de ces structures intermédiaires sera réparti entre niveau national et niveau régional : le fédéral prenant en charge les soins via une convention INAMI et les entités fédérées le reste de l’encadrement (hébergement, logistique, alimentation, hygiène, lien avec les familles…).

