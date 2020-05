Est-ce que le déconfinement n'est pas trop rapide? Voici la réponse du centre de crise (vidéo)

Le déconfinement en Belgique est entré dans sa phase 2 depuis le lundi 18 mai dernier. Une petite dizaine de jours durant laquelle l'épidémie a poursuivi son déclin. Pourtant, nombreux sont ceux qui se demandent si tout cela ne va pas trop vite. Le porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus Yves Van Laethem a répondu à cette question vendredi.

L'institut de santé publique belge a communiqué les chiffres représentant le bilan sanitaire de l'épidémie de coronavirus en Belgique pour les dernières 24 heures. Malgré que le déclin de l'épidémie, les chiffres étant à la baisse, vous êtes nombreux à vous demander si on ne va pas trop vite et si ce déconfinement n'est pas trop rapide.

"Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il est trop rapide et qu'on n'a pas d'évaluation de l'impact", a indiqué le porte-parole interfédéral Yves Van Laethem vendredi en conférence de presse. "Parce qu'actuellement, on a un recul suffisant de l'ordre de 17 jours par rapport au début de la phase 1B qui nous permet de dire que les Belges ont réussi cet examen-là quant à la manière dont ils ont pu faire le confinement. On a aussi déjà 10 jours par rapport au début de la phase 2 sans que les indicateurs n'aient bougé. Actuellement, on n'a rien qui nous permet de dire qu'on va spécialement trop vite. On n'a pas l'impression que la population prenne des risques particuliers. On a vraiment l'impression que la population reste relativement prudente et pratique une certaine distanciation, ce qui est d'ailleurs ce qu'on lui demande de faire le plus possible. Il est bien clair, par ailleurs, qu'un suivi des données doit continuer de manière à évaluer au jour le jour ce qui se passe et de rectifier si c'était malheureusement nécessaire".