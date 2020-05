Coronavirus: est-ce raisonnable d'organiser des camps scouts et stages d'été? La réponse d'Yves Van Laethem

Invité du RTLINFO 13H, l'infectiologue et porte-parole interfédéral coronavirus Yves Van Laethem est revenu sur la possible tenue des camps scouts et autres stages d'été pour les jeunes.

"Est-ce raisonnable d'autoriser ces camps?" a demandé notre journaliste Olivier Schoonjans.

"Je ne serais pas étonné qu'on puisse les autoriser moyennant effectivement un certain nombre d'aménagements", a répondu Yves Van Laethem. "Il ne faut pas oublier que les premiers camps scouts, ce n'est pas avant 6 à 8 semaines donc on a du temps devant nous. Bien sûr, s'ils sont autorisés maintenant, ça peut être annulé n'importe quand, si la situation épidémiologique se détériore. Il ne faut pas oublier que ce qu'on a fait pour l'instant pour la rentrée scolaire, c'est un premier pas. On ne rentrera pas de la même manière à l'école en septembre non plus donc il faudra au fur et à mesure accommoder les choses si du moins la situation ne se détériore pas."

"On ne peut pas se dire qu'on va autoriser des camps scouts ou des stages de sport en respectant la distanciation sociale", a souligné Olivier Schoonjans.

"On n'aura pas la même distanciation physique et je pense qu'à un moment il va falloir que petit à petit des choses se rapprochent même si on devra employer encore un certain nombre de mesures, comme se laver plus fréquemment les mains dans certaines activités, porter des masques et des choses pareilles... Mais il y aura des rapprochements inévitables", indique le porte-parole interfédéral coronavirus.

Les rentrées scolaires qui ont lieu en ce moment sont un test avant septembre. Mais dans quelles conditions aura lieu la rentrée pour la prochaine année scolaire?

"On va voir ce qui va se passer durant les mois d'été, comment la situation va évoluer et il est possible que ça soit plus soft en septembre, que ce qu'on a maintenant", a conclu Yves Van Laethem.

