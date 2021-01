Comme chaque semaine, RTL INFO répond à quelques-unes des questions que vous nous envoyez via le bouton orange Alertez-nous. Ce dimanche soir, dans le RTL INFO 19H, c'est la question de Jean-Pierre qui a été traitée. La voici: "Est-ce vrai que dans les maisons de repos, quand il y a des cas avérés de Covid, les vaccinations sont suspendues?".

Oui c’est vrai. Dès qu’il y a plusieurs cas de Covid dans une maison de repos, on suspend la vaccination, pourquoi? Car si vous avez en même temps des personnes qui sont malades et en même temps des personnes qui ont été vaccinées et qui ont éventuellement des effets secondaires, ça sera compliqué pour les médecins de distinguer les symptômes des effets secondaires. Donc on suspend les vaccinations pour mieux suivre les patients.

Par ailleurs, quand on est face à un foyer de Covid, il faut maintenir au maximum les patients dans leur chambre et éviter les contacts et les allées et venues. Et avec une campagne de vaccination, on va à l’encontre de ce principe.