Coronavirus et courses du supermarché: voici les conseils pour limiter au maximum un risque de contamination

Le coronavirus en Belgique impose une série de règles pour contenir sa propagation. Celles-ci impliquent souvent des lavages de mains mais aussi d'emballages et même d'aliments frais quand on revient d'avoir fait ses courses au supermarché si l'on veut limiter les risques au maximum.

"Doit-on désinfecter toutes ses courses avant de les ranger dans le placard ou mieux encore, dans un frigo ? Comment s’y prendre?", demande Marie via le bouton orange Alertez-nous. De nombreux médias et associations ont publié ces derniers jours une série de conseils autour des gestes de prévention concernant les courses alimentaires en cette période de lutte contre la propagation du coronavirus. Parmi eux, l'association de défense des consommateurs Test Achats.

Après avoir rappelé l'importance de la distanciation sociale (au minimum 1 mètre 50) entre personnes qui vous inclinera donc à privilégier des heures où le supermarché est généralement moins fréquenté, Test Achats conseille d'emporter avec soi du gel désinfectant pour les mains et le chariot de course, en entrant et en sortant du magasin. À la caisse, le paiement par carte est préférable afin d'éviter des contacts, même si, au-delà d'un certain montant, les nouvelles cartes, et a fortiori les moins neuves, obligent à presser les touches pour introduire son code. Dès lors, il est suggéré de se désinfecter les mains après avoir payé (ou après avoir rangé le chariot une fois celui-ci vidé).

De retour à la maison, voici ce que Test Achats conseille:

- Laver à l'eau et au savon les emballages non poreux tels que le plastique, le verre et le métal avant de les stocker

- Rincer les fruits et légumes à l'eau et au savon

- Si ces lavages sont trop difficiles, il est conseillé au minimum de se laver les mains après avoir rangé tous les aliments et emballages.

- Nettoyer aussi à l'eau et au savon également le comptoir et les autres surfaces qui auront été touchés par les courses.

