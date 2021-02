Maisons de repos en Wallonie: les restrictions corona assouplies dès aujourd'hui, dans certaines conditions

(c) Belga

Plus de libertés dans les maisons de repos wallonnes, dès aujourd’hui, sous conditions. La circulaire envoyée par la ministre wallonne de la santé, Christie Morreale, met en pratique, à quelques différences près, les avis rendus par le groupe d’experts mercredi dernier. Les assouplissements seront possibles, dès que 80 % des résidents. Les résidents pourront avoir deux contacts "câlins", ils pourront manger avec les autres pensionnaires. Un résident qui quitte le home plus de 48 heures sera considéré comme contact à haut risque (isolé et testé). Une majorité des maisons de repos wallonnes sont au-delà du seuil de 80% de résidents vaccinés.