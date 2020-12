Coronavirus et Noël à la maison: les supermarchés engagent et s'attendent à des fêtes très chargées

La grande distribution s'attend à vivre une période de fêtes plus intense que les années précédentes. Les Belges seront plus nombreux que d'habitude à passer les fêtes chez eux. Les grands magasins adaptent donc leurs stocks et engagent pour ces prochaines semaines.

Anthony travaille dans ce supermarché depuis déjà une semaine. Un travail qu'il exercera pour une période de trois mois: "Je viens apporter mon peps, ma rapidité et mon savoir...", nous détaille le jeune homme.

Et ce n'est pas le seul à être engagé pour une courte période. A l'approche des fêtes de fin d'année, ce supermarché recrute des personnes supplémentaires: des personnes en contrat déterminé mais aussi des étudiants car cette année la période s'annonce plus intense.

Karima Ghozzi, porte-parole d'une chaîne de supermarché: "On doit aussi faire appel à des étudiants un petit peu plus cette année que d'habitude parce qu'on sait que les gens vont faire les fêtes à la maison et que donc il y aura plus de volumes de marchandises qui vont être vendus."

Et le volume des produits est aussi plus important car les producteurs doivent pouvoir écouler leurs marchandises ailleurs que dans les restaurants. Plusieurs étudiants sont donc venus prêter main forte dans les rayons.

"En ce moment, ils essayent d'un petit peu varier les étudiants pour que tout le monde ait sa place", témoigne une étudiante.

"On vient aider pour la mise en rayons parce qu'on a beaucoup de camions qui arrivent déjà pour les fêtes de fin d'année. On est là pour renforcer les effectifs", témoigne un jeune homme.

Outre ce supermarché, la plupart des magasins de la grande distribution font aussi appel à du personnel supplémentaire à l'approche des fêtes allant parfois jusqu' à annoncer l'engagement de 2.000 personnes: des étudiants mais aussi des personnes ayant perdu leur emploi à cause de la crise liée à la pandémie du coronavirus.