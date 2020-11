Coronavirus et reconfinement: comment dépasser le mal-être ambiant? Voici quelques pistes directement mobilisables

Thierry Janssen, médecin et psychothérapeute, a livré des clés pour mieux traverser cette période compliquée, dans le RTL avec Vous. Il propose d’utiliser des moyens que nous avons en nous, mais que nous ne maîtrisons pas forcément.



Le psychothérapeute explique : "Il faut essayer d’avoir un espace intérieur dans lequel on peut contempler tout ça. On peut accueillir tout ce qui se passe en soi, à savoir toutes ces peurs et toutes les défenses que nous mettons en place pour ne pas avoir peur".

Il prend des exemples : "Si j’ai peur du contact, j’ai tendance à me couper, à me séparer. Si j’ai peur d’être abandonné, de ne pas avoir de ressources, je m’effondre et je veux que les autres me remplissent. Si j’ai peur de perdre le contrôle, je me décentre et je contrôle les autres. Donc finalement, je deviens une espèce de dictateur. Si j’ai peur de ne pas être acceptable, je me rigidifie, je ne montre plus qui je suis, je joue un rôle et je ne suis plus authentique. Si j’ai peur qu’on m’envahisse, qu’on me domine, alors je vais garder ma colère à l’intérieur et me fermer jusqu’à exploser parfois. Toutes ces peurs qui sont là et qui sont décrites dans mon livre… On peut essayer de s’y ajuster. Quand on a peur du contact et qu’on se coupe, il faut au contraire s’ancrer dans la réalité, rester en contact avec ce qui se passe. Quand on a peur d’être abandonné, de s’effondrer, il faut au contraire se redresser et se dire qu’on a des ressources en soi. Chaque fois, il y a un ajustement possible", conclut le médecin.

Thierry Janssen a publié un livre intitulé "La posture juste".

COVID 19 BELGIQUE: où en est l'épidémie ce mardi 3 novembre ?

ATTAQUE TERRORISTE À VIENNE: ce que l'on sait