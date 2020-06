Coronavirus et retour du soleil: quelles sont les activités autorisées?

Certaines restrictions pour contre la propagation du coronavirus sont toujours d’application. Mais par ces températures estivales, de nombreuses activités sont autorisées et même recommandées dans certains cas.

La promenade pour profiter des quelques rayons de soleil est une des activités permises. La marche dans un parc, le vélo ou même le jogging: toutes ces activités à l’extérieur sont fortement recommandées

Partir en excursion en Belgique à la mer ou encore dans les Ardennes est aussi autorisé. Vous pouvez même partir en vacances à l’étranger mais seulement dans certains pays européens.

Les grands rassemblements sont toujours interdits

Boire un petit verre en terrasse, aller au restaurant et même inviter des amis chez soi, c’est aussi une autre possibilité pour profiter de ce beau temps. Mais attention, à l’heure actuelle, nous ne pouvons voir que 10 amis par semaine et par personne. Et les rassemblements sont toujours interdits.

"Ça reste un danger, parce que ce sont des événements dans lesquels il peut y avoir une super contagion, où une personne peut en infecter un grand nombre", a indiqué l’épidémiologiste Marius Gilbert.



Pour se protéger de la chaleur, vous pouvez vous rendre dans un musée ou même aller dans un centre commercial. Mais pas encore question d’aller au cinéma

Le port du masque est toujours conseillé et pourrait même être fortement recommandé dans les jours qui viennent



"Les masques, dans un tas de circonstances assez diversifiées, peuvent vraiment offrir quelque chose qui permet d’avoir une vie la plus normale possible. Je pense que c’est un instrument vers lequel on va aller dans les prochaines semaines, parce qu’il est assez souple à mettre en œuvre", a encore souligné l’épidémiologiste.

De nouvelles activités seront peut-être autorisées dans les prochains jours.