Coronavirus et transport en commun: "Je suis SEUL dans mon bus vers Bruxelles"

Antoine, 22 ans, démarre dans la vie active. Depuis un mois environ, il prend chaque jour le bus TEC Conforto à Wavre pour rejoindre Bruxelles où il participe à l'ouverture d'un nouveau magasin prévue pour fin mars. Et ce matin, dans le bus qu'il prend à 5h30, il était bien seul dans son bus. "Les bus sont complètement vides en ce lundi matin de début de quarantaine, je suis seul actuellement dans un bus vers Bruxelles", nous signalait-il via le bouton orange Alertez-nous, image à l'appui. La fréquentation des transports en commun a baissé ces derniers jours. Dans les trains, vendredi dernier, le taux d'occupation ne dépassait pas les 30-35% avait indiqué la SNCB qui a d'ailleurs réduit son offre ce lundi. L'offre STIB et TEC ne changeait pas à l'heure actuelle.

