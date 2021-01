Coronavirus: faut-il interroger les élèves dans les écoles pour savoir s'ils rentrent de vacances?

Comment s'assurer que les parents ne fraudent pas et vérifier qu'ils n'aient pas remis leurs enfants à l'école alors qu'ils sont partis en vacances? Faut-il interroger les enfants en classe? Est-ce vraiment le rôle de l'école?

Ironie du calendrier, dans la classe que notre équipe de journalistes a visité ce matin, le thème de la rédaction du jour était: qu'avez- vous fait pendant ces fêtes de fin d'année? Mais surtout, n'allez pas croire à un contrôle inopiné, nous assure l'intitutrice.

Une petite rédaction devient sans le vouloir un contrôle inopiné

"C'était prévu avec Covid ou sans Covid, d'écrire ce qu'ils ont fait pendant les congés et de nous raconter ce qu'ils ont fait pendant les fêtes", nous assure Madame Gillis de l'école primaire Sainte-Marguerite.

Pour une large majorité d'entre eux, les fêtes se sont passées dans le respect des règles de sécurité, comme le confie Elisa, élève en 5ème primaire: "En faisant attention aussi. Quand on voyait des gens, il fallait mettre un masque, garder les distances", explique la petite fille.

Lucien de son côté a rendu visite à son papy: "J'ai été voir mon grand-père pour le nouvel an comme il vit tout seul, on a fait super attention en gardant les distances et tout.."

Sur les 260 élèves de l'école, seules deux familles ont placé leurs enfants en quarantaine pour cause de retour de vacances à l'étranger. L'école ne peut contrôler cette absence mais doit y sensibiliser les parents en leur envoyant par exemple la circulaire de la ministre de l'Enseignement et les démarches à suivre.

Olivier Biset, directeur de l'école Sainte-Marguerite compte sur le bon sens des parents de ses élèves: "C'est le bon sens qui prime, c' est le sens civique. Il n' y aura pas de contrôle. On fait confiance aux parents, mais voilà c'est bien clair dans la circulaire. On ne peut pas réclamer un certificat de production d'un test négatif pour le retour de ces enfants-là à l'école".

"On a quand même demandé aux enseignants de prêter une oreille"

A l'école Saint-François, dans la province de Namur, tous les élèves et les enseignants sont présents. Ici aussi, il n'y a pas de contrôle mais les instituteurs et institutrices restent attentifs.

Marie Mehagnoul, directrice de l'école Saint-François a donné quelques consignes à ses intituteurs: "Ce matin, on a quand même demandé aux enseignants de prêter une oreille dans les petites discussions d'après vacances pour voir s'il y avait des enfants qui étaient partis en vacances. Si j'ai un doute, je prendrai le téléphone et je sonnerai aux parents et mais voilà je n' ai pas de surprise".

Le respect de la transparence et la responsabilisation des parents sont autant de valeurs sur lesquelles comptent ces écoles pour que cette nouvelle rentrée se passe sans difficultés.

