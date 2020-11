Coronavirus: Frédérique Jacobs explique pourquoi les fêtes sont "dangereuses" en termes de contamination (vidéo)

Selon Frédérique Jacobs, responsable du service infectiologie de l'hôpital Erasme, les fêtes de fin d'année représentent un "très très gros risque" au niveau sanitaire. C'est ce que l'experte a détaillé dans le RTLINFO 19H de ce 25 novembre.

Interrogée au sujet d'un éventuel assouplissement des règles sanitaires en vigueur en Belgique pour lutter contre la propagation du coronavirus, Frédérique Jacobs, responsable du service infectiologie de l'hôpital Erasme a détaillé sur le plateau du RTLINFO 19H le danger que représentent les fêtes familiales, évoquant un "très très gros risque". "Vous allez mettre des gens de générations différentes de manière très rapprochée, pendant de nombreuses heures, qui vont manger et boire, donc, par définition, ne vont pas porter le masque", a décrit l'experte. Frédérique Jacobs a également souligné le côté émotionnel que comportent ces fêtes et qui "poussera [les convives] à s'embrasser" les uns les autres et à ne pas respecter les mesures, risquant alors de se contaminer.





Le danger: fêter le nouvel an "en pleine période où l'on est contaminant"

L'infectiologue a également insisté sur le risque que comportent les jours qui suivraient ces premières fêtes. "Ces personnes-là vont ensuite fêter la nouvelle année une semaine plus tard avec des amis qui sont différents mais en pleine période où ils sont contaminants. Donc, vous avez un très gros risque d'avoir une explosion du nombre de cas".

COVID 19 Belgique: où en est l'épidémie ce mercredi 25 novembre?