Coronavirus: FURAX, des mamans d'élèves d'une école de Tubize refusent que leurs enfants partent en classes de neige

Chaque jour, l'épidémie de coronavirus apporte son lot de questions. Nous avons essayé de répondre à la plupart d'entre elles hier soir, avec l'aide de spécialistes. Malgré tout, la peur persiste dans certains cas, notamment pour les parents dont les enfants partent lundi en voyage scolaire. Ces voyages ont été maintenus. C'est le cas de l'école Renard à Tubize.

Furax, voilà l'état d'esprit des mamans réunies en urgence à quatre jours du voyage. Leur message est clair: les enfants n'iront pas en classes de neige cette année.

"J'ai un enfant, j'y tiens et je n'ai pas envie qu'elle soit là-bas toute seule", confie Elisa, une mère de famille. "Là-bas", c'est Vermiglio dans les Alpes italiennes. L'hôtel des enfants se trouve à 190 km du foyer du coronavirus.

"Trop dangereux" aussi pour Sandrine qui lance une pétition. "Nous avons peur, nous n'avons pas d'informations de l'école. On a peur de laisser nos enfants partir. On veut avec cette pétition que l'école reconnaisse nos droits de parents de ne pas laisser nos enfants partir", explique-t-elle.

Une autre maman nous montre une Italie tout en rouge. Elle ne comprend pas pourquoi certaines écoles annulent et d'autrent pas. "On nous donne la responsabilité de faire un choix alors que c'est la direction qui doit le faire. Pour moi, c'est annuler, on ne prend pas de risque", ajoute Christine.

Ces mamans ne sont pas les seules inquiètes aujourd'hui. De nombreux parents témoignent aussi sur les réseaux sociaux.