Coronavirus - FWB: Les aides au secteur culturel prolongées

(Belga) Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a décidé jeudi d'une série de mesures pour venir en aide au secteur culturel, affecté par la quatrième vague de la pandémie de coronavirus.

Ainsi, la "cellule de veille" active jusqu'à la fin de l'année 2022 sera étendue au secteur culturel non subventionné. Pour cette extension, un renforcement de 2,1 millions d'euros est prévu, lequel s'ajoute aux 4,6 millions déjà dégagés en septembre dernier. Par ailleurs, l'aide pour aider les opérateurs à améliorer la ventilation de leurs locaux est prolongée vu le projet de loi en préparation au niveau fédéral à ce sujet. La date de clôture pour bénéficier de ce dispositif de soutien est ainsi étendue jusqu'au 30 juin 2022. Enfin, les aides au redéploiement destinées aux opérateurs peu subventionnés pour compenser les annulations et les limitations de jauges de spectateurs sont elles aussi élargies et prolongées. (Belga)