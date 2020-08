Vous voulez effectuer un test Covid chez votre généraliste? Une "fausse bonne idée" selon ce médecin

Les centres de dépistage du coronavirus sont débordés et ils se tournent vers les médecins généralistes pour faire tester les patients. Les médecins sont donc de nouveau en première ligne. Pour le docteur Laurent Mersch-Mersch, cette aide n'est pas sans danger. Il explique pourquoi dans le RTLINFO13H.

Olivier Schoonejans: En tant que médecin, êtes-vous prêt à accueillir ces patients qui viennent pour faire ces tests?

Laurent Mersch-Mersch: Alors la médecine générale a toujours assumé son rôle depuis le début de la crise Covid et s'est organisée pour faire tous ces testings dans des centres de tri qui sont sécurisés où les médecins ont des vêtements et ont des mesures de protection. Donc nous continuerons à le faire bien sûr mais nous privilégions le fait que ça se fasse dans les centres de tri. Il faut donner des moyens pour pouvoir continuer à le faire dans ces centres. Par exemple à Namur, étant donné qu'il y avait plus de testings nous avons doublé notre capacité, doubler les lignes de testings. Il vaut mieux ne pas ramener ces patients dans nos propres cabinets: y ramener le Covid pourrait être éventuellement dangereux. Il faut donc continuer de le faire d'une manière tout à fait sécurisée dans ces centres de tri.

Olivier Schoonejans: Malgré tout, vous recevez beaucoup d'appels de la part de patients qui doivent passer ces tests qui doivent se mettre en quarantaine et qui ont beaucoup de questions, c'est à vous qu'ils les adressent?

Laurent Mersch-Mersch: Effectivement, on reçoit beaucoup d'appels téléphoniques. On sait heureusement gérer et on a la possibilité de le faire de manière téléphonique. Il nous faut gérer les quarantaines aussi. Le message du "Tracing" n'est pas assez suffisamment passé. Le fait de devoir faire un test implique automatiquement que vous pourriez être porteurs du virus et donc de devoir appliquer cette quarantaine quatorze jours à partir du moment où vous avez été en contact avec une personne positive ou que vous revenez du zone rouge.

Olivier Schoonejans: Cela vous arrive aussi en tant que médecin de refuser le test à certains patients qui ne vous le demandent que parce qu' ils sont inquiets et pas parce qu'ils ont des symptômes ou qu'ils ont eu un comportement à risque?

Laurent Mersch-Mersch: On prend du temps à expliquer à nos patients effectivement pourquoi on les fait. Il y a des critères d'objectifs scientifiques qui disent pourquoi un test est indiqué et pourquoi il ne l'est pas. Donc effectivement, nous expliquons ça à nos patients et je crois que nous sommes les plus à même pour pouvoir le faire. Nous connaissons nos patients.