Coronavirus: "Il n'y a pas de 2e vague actuellement en Belgique" selon l'experte Frédérique Jacobs

Le nombre moyen d'infections au coronavirus est passé à 517,1 par jour entre le 25 et le 31 juillet, indique mardi l'Institut de santé publique Sciensano dans la mise à jour des données de son tableau de bord (voir le dernier rapport complet). Cela représente une augmentation de 60% par rapport à la semaine précédente (323,6). Le nombre d'infections en Belgique s'élève désormais à 70.314, contre 69.849 lundi.

Les nouvelles hospitalisations sont aussi en hausse, avec une moyenne de 25 admissions par jour. Le nombre moyen de décès journaliers est, quant à lui, de 2,4. Il y avait, hier, 290 personnes hospitalisées pour le Covid 19, dont 54 en soins intensifs.

Dans le RTL INFO 19H, Frédérique Jacobs, la porte-parole interfédéral de la lutte contre le virus, a analysé ces chiffres en répondant aux questions de Luc Gilson.

Luc Gilson: Les chiffres augmentent toujours mais on est quand même encore loin de ce qu'on a connu au printemps ?

Frédérique Jacobs: "Nous ne sommes pas dans une deuxième vague, il faut bien le préciser. Nous sommes dans une augmentation du nombre de personnes détectées positives. Il faut faire attention quand on regarde les schémas et les chiffres car on ne test pas la même chose. Quand on était au maximum de l’épidémie en mars-avril, on avait à peu près 2000-2500 cas positifs par jour. Aujourd’hui, nous sommes à 500, mais ce ne sont pas les mêmes personnes. La première fois en mars-avril, on ne testait que les gens infectés présentant des symptômes suffisamment graves que pour être hospitalisés. On ne détectait pas les autres, les moins sévèrement malades, pas les contacts et les asymptomatiques. Maintenant, on détecte les gens qui ont des symptômes même extrêmement faibles. On détecte les contacts de gens positifs et ceux qui partent ou reviennent d’une zone rouge voire orange. Ce n’est pas la même manière de tester les gens."

Luc Gilson: On ne peut pas comparer les chiffres de mars-avril avec ceux d’aujourd’hui ?

Frédérique Jacobs: "Non et on voit qu’il y a très peu d’hospitalisation, puisque ça touche surtout des gens jeunes. Le nombre augmente malgré tout et c’est ce qui est préoccupant. Si le nombre d’admissions ne comptait pas, on pourrait se dire que ce n’est pas grave, ce sont des jeunes qui sont malades. Mais ce nombre augmente."

Luc Gilson: On sait que tous les experts ne sont pas unanimes. Certains, comme Steven Van Gucht, parlent d’une 2ème vague. Et pour vous, c'est quoi ?

Frédérique Jacobs: "C’est une augmentation du nombre de cas et si on ne fait rien, cela va aller vers une 2e vague. On est peut-être au début d’une 2e vague mais pour l’instant les chiffres ne sont pas trop élevés. Si on ne fait rien, on ira évidemment vers une seconde vague. Il est temps de casser ce mouvement."