Coronavirus - Instauration du couvre-feu sur tout le territoire belge

(Belga) Un couvre-feu est entré en application sur tout le territoire belge à 00h01 mardi dans un effort de lutte contre la propagation du coronavirus, la mesure s'ajoute à train de dispositions annoncées vendredi et entrées en application lundi.

Le couvre-feu d'un mois est instauré entre 24h00 et 5h00, sauf pour les déplacements essentiels et non reportables, tels que les déplacements pour des raisons médicales urgentes, des déplacements professionnels et le trajet entre le domicile et le lieu de travail. Depuis le début de l'épidémie en Belgique, 222.253 personnes ont été testées positives au Covid-19 et 10.413 en sont décédées, selon les chiffres communiqués lundi par l'Institut de santé publique Sciensano. Entre le 9 et le 15 encore octobre, le virus a fait plus de 30 morts (+14,3) en moyenne par jour. Parmi les autres mesures en vigueur pour faire face à la recrudescence de l'épidémie, le comité de concertation a décidé entre autres de fermer pour quatre semaines bars et restaurants, déjà lourdement touchés au printemps dernier. Les contacts rapprochés sont désormais limités à une personne maximum. Les rassemblements privés sont quant à eux limités à 4 personnes pendant deux semaines, toujours les mêmes. Les rassemblements sur la voie publique sont également limités à quatre personnes maximum. Ces mesures et les autres entrées en application et début de semaine et valables un mois seront toutefois évaluées dans deux semaines. (Belga)