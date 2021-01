La ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden, était l’invitée de la matinale de Bel RTL. Interrogée par Fabrice Grosfilley, elle est revenue sur les interventions policières dans le cadre des restrictions imposées dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.

Certaines opérations pour vérifier le respect des règles dans les habitations ont été critiquées par certains. C’est le cas d’une intervention filmée à Waterloo et dont la famille avait publié des extraits sur les réseaux sociaux. La ministre est appelée à réagir : y a-t-il eu parfois des actions disproportionnées de la part de certains policiers ?

La police a le monopole de l’usage de la force, mais cet usage doit être proportionné

La ministre explique qu’elle ne peut pas s’exprimer sur des faits en particulier. Concernant les incidents de Waterloo, il y a des investigations. "C’est évident que l’utilisation de la violence doit être proportionnée. La police a le monopole de l’usage de la force, mais cet usage doit être proportionné. Il faut trouver un équilibre avec le but recherché". Et pour ces faits, ajoute-t-elle, il importe de rester prudent : "On a vu les images, mais on ne sait pas s’il s’agit de l’incident complet, on ne sait pas ce qu’il s’est passé avant et après. C’est la raison pour laquelle je ne peux pas aller dans le détail maintenant mais cette violence doit être adressée".

La ministre de l’Intérieur considère encore "qu’il faut avoir du respect pour la police mais également de la part de la police pour la population. C’est important qu’il y ait une bonne relation entre les citoyens, particulièrement les jeunes, et la police."