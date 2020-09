Coronavirus: "Je pars en zone rouge, mon assurance interviendra-t-elle?"

Il n'est plus interdit pour les Belges de partir en zone rouge à partir d'aujourd'hui. C'est juste "strictement déconseillé". Les assurances interviennent-elles en cas d'accident, de rapatriement? Réponse de François De Clippele, porte-parole d'Assuralia.

"Par exemple, vous êtes partis en voiture à Paris et vous êtes impliqués dans un accident de voiture, il est clair que votre assureur auto interviendra. Même chose si vous tombez d'un escalator où que vous vous blessez dans d'autres circonstances et que vous devez être hospitalisés, votre assurance hospitalisation interviendra. Si vous partez dans une zone rouge alors que c'est fortement déconseillé ou que c'est interdit, vérifiez dans votre contrat d'assistance si ça ne fait pas l'objet d'une exclusion et vérifiez bien comment c'est libellé: qu'est-ce qui est exclu? L'interdiction ou tout simplement déjà le fait que ce soit déconseillé? Si vous êtes sur place et que la zone devient rouge et que la décision tombe après, à ce moment-là, évidemment vous êtes pris de court et vous serez aidés par l'assurance assistance et éventuellement rapatriés."