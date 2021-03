Coronavirus - Joachim Coens veut que la bulle de 10 en extérieur soit sur la table du prochain Codeco

(Belga) Le président du CD&V Joachim Coens veut que la possibilité de porter la bulle autorisée en extérieur à dix soit mise sur la table du prochain Comité de concertation de vendredi, a-t-il dit mercredi soir sur la VRT.

"De nombreux signes montrent que la limite de l'acceptabilité pour la population a été atteinte. Si la motivation disparaît, les courbes remontent", analyse M. Coens. Les jeunes jusqu'à 18 ans bénéficient de l'autorisation de participer à des activités en extérieur par bulle de dix depuis le 1er février. Il conviendrait dès lors d'être "conséquent" et d'envoyer un "signal", selon le président des démocrates-chrétiens flamands. "Ce qui peut être fait en toute sécurité doit intervenir le plus rapidement possible", recommande Joachim Coens. (Belga)