Coronavirus - L'aile francophone reporte également le début des compétitions

(Belga) La Fédération Volley Wallonie-Bruxelles (FVWB), l'aile francophone de la fédération de volley, a annoncé vendredi le report de ses compétitions en raison des nouvelles mesures annoncées par le Conseil National de Sécurité le lundi 27 juillet.

Le Conseil d'Administration de la FVWB a décidé de ne pas autoriser les tournois d'avant-saison jusque fin août et de déplacer le début du championnat aux 3 et 4 octobre au plus tôt, au lieu de fin septembre. La pratique des entrainements, les stages encadrés, les cours peuvent être organisés "moyennant le respect strict des mesures de sécurité et du protocole sanitaire", précise la FVWB. De même, les rencontres amicales ou d'entrainement peuvent continuer à se faire entre deux clubs "sous la responsabilité de ces clubs (une équipe de chaque club) à condition de respecter les protocoles". Il s'agit là d'une différence avec Volley Vlaanderen, qui a annoncé vendredi interdire tant les tournois que les amicaux et reporter également aux 3 et 4 octobre au plus tôt le début des compétitions seniors. (Belga)