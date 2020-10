Coronavirus: l'arrêté ministériel fixant les règles communes dans le pays publié ce mercredi soir

Le nouvel arrêté ministériel, qui harmonise et actualise les règles à suivre pour l'ensemble du pays, dans le cadre de la pandémie de covid-19 sera publié au Moniteur belge dans le courant de la soirée. Les mesures entreront en vigueur à minuit, a annoncé la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden (CD&V), mercredi après-midi.

Histoire que chaque Belge sache à quoi s'en tenir, il s'agit bien des règles qui sont valables sur tout le territoire belge et non des mesures qui sont seulement de mise en Flandre, en Wallonie et/ou à Bruxelles, a-t-on précisé au cabinet de la ministre de l'Intérieur. Ainsi, plusieurs règles sont les mêmes dans les trois Régions, dans les domaines du sport et de la culture. Elles ont été fixées lors de la réunion du comité de concertation, vendredi dernier. Celui-ci avait aussi décidé de la fermeture du secteur horeca, de l'interdiction de la vente d'alcool au-delà de 20h, et de la limitation des contacts étroits à une personne. Mais des différences subsistent.

Les Régions wallonne et bruxelloise ont imposé un couvre-feu à partir de 22h, tandis que le gouvernement flamand maintient jusqu'ici, celui qui avait été fixé précédemment à minuit. Spécificité urbaine oblige, dixit mercredi le cabinet du ministre-président Vervoort, la Région bruxelloise a imposé le port du masque sur tout son territoire comme elle l'avait fait une première fois en août et n'a pour le moment pas l'intention de changer d'avis sur ce point.

Jusqu'alors plus souple en la matière, la Flandre a adopté mardi soir des dispositions plus restrictives appelées à entrer en vigueur vendredi, à 18 heures, notamment la fermeture de toutes les salles de spectacles et centres culturels. Les grands événements publics y seront également interdits. Comme au sud du pays, les activités sportives sont en grande partie mises à l'arrêt. Dans le secteur de la jeunesse, tous les activités impliquant des nuitées sont également désormais proscrites. Le sport pour les plus de 12 ans n'est plus permis qu'en extérieur, et par groupe de quatre tout au plus. Les piscines, les centres de fitness, les bowlings devront fermer.

Pressé mercredi par l'opposition du parlement flamand, Jan Jambon n'a pas exclu une entrée en vigueur anticipée de certaines dispositions. Il pourrait s'agir de mesures sanitaires pour lesquelles les entités fédérées et le Fédéral cherchent actuellement un consensus, a-t-il ajouté, faisant allusion à la réunion qu'il a eue avec ses homologue wallon et bruxellois ainsi que le Premier ministre.

Si un accord est trouvé, ces mesures seraient alors appliquées "aussi vite que possible, et avant ce qui avait été annoncé", a-t-il précisé. De son côté, le ministre-président wallon, Elio Di Rupo, a expliqué devant le parlement régional que lors du prochain comité de concertation, en principe vendredi, la Wallonie "insistera pour qu'on aille le plus loin possible dans le confinement". "Nous estimons que des mesures plus fortes allant vers un confinement plus élargi doivent être prises dans les tous prochains jours", a-t-il ajouté.

Les messages alarmistes se multiplient dans le monde politique. Le président du PS et bourgmestre de Charleroi, Paul Magnette, a expliqué dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux que les responsables politiques s'adaptaient jour après jour, voire heure après heure, à l'évolution de la situation sanitaire. "Jamais notre système de soins de santé n'a été soumis à une telle pression depuis la IIe Guerre mondiale", a-t-il averti.

