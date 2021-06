Coronavirus en Belgique: le variant indien lance une course contre la montre pour la vaccination

Le variant indien, désormais appelé variant delta, est en hausse dans notre pays ce qui lance une course contre la montre en termes de vaccination, a déclaré mardi Sabine Stordeur, porte-parole de la taskforce Vaccination, lors du point presse sur les chiffres de la pandémie. Elle a également souligné l'importance de convaincre ceux qui hésitent à se faire vacciner.



Afin de s'assurer que le variant delta, potentiellement plus contagieux, ne pose pas trop de problèmes dans notre pays, nous devons viser plus haut que le précédent objectif de 70% pour atteindre l'immunité collective, a expliqué Sabine Stordeur. "Deux doses de Pfizer, Moderna et AstraZeneca sont donc nécessaires. Ce n'est qu'à cette condition que vous serez pleinement protégé contre les variantes plus agressives du virus. "Une seule injection du vaccin de Johnson & Johnson offre également une protection suffisante." "Le vaccin n'est pas seulement une protection pour vous-même, mais aussi pour l'ensemble de la population. C'est le seul moyen pour nous de retrouver une vie normale", a poursuivi la porte-parole. "La tâche de convaincre ceux qui doutent n'incombe pas seulement au gouvernement mais également à tous les citoyens déjà vaccinés qui considèrent qu'il est important que leurs proches le soient également." La semaine dernière, un nouveau record a été atteint avec 840.000 personnes vaccinées. "Le cap des 80% a été franchi dans la tranche de 55-64 ans et nous sommes sur la bonne voie en ce qui concerne les 45-54 dont 57% sont vaccinés", a conclu Sabine Stordeur.