Coronavirus - L'école Saint-Bernard d'Arlon fermée jusqu'au 9 février en raison de plusieurs clusters

L'école maternelle et primaire Saint-Bernard d'Arlon sera fermée jusqu'au 9 févier, à la suite de la détection de plusieurs cas de covid-19, dont un de variant sud-africain dans une classe de primaire, annonce dimanche soir la ville d'Arlon par communiqué.

Après la découverte du variant, une cellule de crise composée des autorités locales et des acteurs du milieu médical s'est réunie dès vendredi soir. La décision avait été prise de tester samedi tous les élèves et tout le personnel de l'établissement scolaire, soit environ 450 personnes. Les résultats obtenus, dont une dizaine sont toujours en cours d'analyse, ont montré l'existence de plus de trois clusters au sein de l'école. Certains cas concernent du personnel encadrant. La cellule de crise s'est à nouveau réunie dimanche et, conformément aux procédures établies par l'ONE, la fermeture de l'école a dès lors été décidée jusqu'au mardi 9 février compris. Les enseignants et les parents d'enfants testés positifs seront contactés personnellement par téléphone par des médecins qui leur indiqueront les mesures sanitaires qui doivent absolument être respectées. Tous les élèves et tout le corps enseignant sont en outre placés en quarantaine. L'analyse plus approfondie des tests effectués samedi est par ailleurs en cours. Ils ne révéleront que dans plusieurs jours l'existence ou non d'autres cas de variants de la covid-19 parmi les cas positifs, précise la ville d'Arlon.