Coronavirus - La baisse des admissions à l'hôpital se poursuit avec une moyenne quotidienne de 520

(Belga) Le nombre d'admissions à l'hôpital pour cause de Covid-19 continue de diminuer, de -24%, et s'établit désormais à 520 par jour en moyenne (entre le 2 novembre et le 8 novembre), selon le bilan provisoire de l'Institut de santé publique Sciensano publié jeudi. Le nombre de personnes hospitalisées s'élève à 6.876 (-3%), dont 1.463 patients traités aux soins intensifs.

Le Covid-19 a également causé la mort de 13.758 personnes en Belgique. En moyenne, 198 personnes sont décédées chaque jour entre le 2 novembre et le 8 novembre à cause d'une infection au coronavirus, en hausse de 32% par rapport à la semaine précédente. Le nombre moyen d'infections au coronavirus reste sous la barre des 8.000 par jour, avec une moyenne de 7.664 cas de Covid-19 détectés quotidiennement, contre une moyenne de 7.834 dans le bilan de Sciensano de mercredi. Cela représente une baisse de 46% par rapport à la période de sept jours précédente. Le nombre de contaminations en Belgique s'élève à 515.391 jeudi, contre 507.475 mercredi, depuis le début de l'épidémie. L'incidence, qui rend compte du nombre de nouveaux cas par tranche de 100.000 habitants, s'établit à 1.332,3 (-14%). Enfin, le taux de positivité des tests, à savoir la proportion des personnes positives sur l'ensemble des personnes testées, atteint désormais 23,7% (-4,8%) à l'échelle nationale. (Belga)