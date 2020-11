Coronavirus - La baisse du nombre de personnes hospitalisées se confirme

(Belga) Selon le bilan provisoire de l'Institut de santé publique Sciensano publié samedi, 7.208 personnes sont hospitalisées pour cause de Covid-19, soit un recul de 1%. La pression continue cependant de s'accentuer sur les soins intensifs avec 1.459 patients, en hausse de 2%.

Le nombre moyen d'infections au coronavirus est passé à 11.790 par jour entre le 28 octobre et le 3 novembre. Cela représente une baisse de 27% par rapport à la période de sept jours précédente. Le nombre de contaminations en Belgique s'élève désormais à 488.044 depuis le début de l'épidémie. Le nombre d'admissions à l'hôpital est lui en légère progression et s'établit à 645 par jour en moyenne (+1%). Au total, 34.430 personnes ont été hospitalisées depuis le début de la crise. Le Covid-19 a également causé la mort de 12.708 personnes en Belgique, en hausse de 188 unités par rapport aux chiffres publiés vendredi. En moyenne, 165 personnes sont décédées chaque jour à cause d'une infection au coronavirus, en hausse de 79% par rapport à la semaine précédente. Le taux de positivité des tests, à savoir la proportion des personnes positives sur l'ensemble des personnes testées, atteint 27,1% à l'échelle nationale. (Belga)