Le Conseil supérieur de la santé a décidé de conserver la vaccination contre le Covid-19 en deux doses, même pour les personnes qui avaient déjà été infectées, a indiqué l'infectiologue Yves Van Laethem vendredi lors du point presse de l'Institut de santé publique Sciensano et du Centre de crise. En France, une seule dose de vaccin est désormais recommandée pour les personnes ayant contracté le Covid-19 au préalable.



Les données actuelles montrent qu'une personne qui a contracté le Covid-19 et qui reçoit un vaccin à ARN messager voit son taux d'anticorps augmenter de manière importante contre les souches originelles du virus, a expliqué Yves Van Laethem. "Ce taux est égal ou même supérieur à celui produit par deux doses du vaccin chez quelqu'un qui n'aurait pas fait l'infection." "Nous disposons par contre de très peu de données pour montrer l'efficacité de cette immunité contre les nouveaux variants", nuance-t-il. Or, leur présence va augmenter. "Il semble donc plus sûr de garder la vaccination en deux doses, quels que soient les antécédents de la personne." Il pointe par ailleurs que faire la distinction serait "très difficile à appliquer dans le cadre d'une vaccination de masse". "Seules 15 à 20% des personnes en Belgique ont présenté une infection. Il ne s'agirait donc pas d'un gain énorme de vaccins qu'on pourrait administrer en plus", ajoute-t-il. Enfin, "les effets secondaires recensés chez les personnes ayant fait la maladie et vaccinées ne montrent pas une augmentation significative des effets secondaires qui impliquerait qu'il y ait des risques d'être vacciné après avoir fait la maladie", conclut-il.

Coronavirus en Belgique : où en est l'épidémie ce vendredi 19 février ?