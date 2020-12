Coronavirus: la Belgique dispose d'assez de tests en cas d'augmentation de la circulation du virus

Ce mercredi s'est tenu la conférence de presse concernant le coronavirus et les mesures en place. Interpellé par un journaliste, le scientifique et porte-parole inter-fédéral Yves Van Laethem, s'est exprimé sur la nouvelle stratégie de testing. Adaptée le 23 novembre dernier, cette nouvelle stratégie ne change pas grand chose en pratique: la Belgique continue de tester entre 30.000 et 40.000 personnes par jour alors qu'il était initialement prévu que 90 000 dépistages soient réalisés par jour d'ici le mois de décembre. Pourquoi? Faudrait-il tester plus?

"Il faut faire la différence entre la capacité de testing et la nécessité de testing", précise le porte-parole inter-fédéral Yves Van Laethem lors de la conférence de presse sur le covid-19.

Il explique qu'aujourd'hui, si moins de tests sont effectués, c'est surtout parce que la circulation du virus est en diminution. C'est ainsi que le nombre de tests effectués par jour est calculé.

"On va tester en fonction de l'importance de l’épidémie. Aujourd’hui, cette circulation est en diminution. Prenons un exemple. Fin octobre, nous avions 20.000 nouveaux cas par jours. Si on table sur le fait qu’un cas a trois contacts à haut risque proches, on calcule donc 20 000 + (3x20 000) ce qui fait 80 000 tests qui étaient effectués à ce moment là."

"Aujourd'hui, on est à 2.000-2.500 cas par jour. Si on prend ces cas-là et qu'on ajoute les 3 contacts proches, ça nous fait à peu près 10.000 tests nécessaires pour dépister ces personnes et leurs contacts."

Il précise cependant qu'environ 30.000 tests sont effectués en comptant ceux réalisés dans les maisons de repos et autres structures comme les hôpitaux.

"Il va donc y avoir des fluctuations inévitables entre la quantité de tests réellement effectués et la capacité de testing, qui est plus importante évidemment."

Si la grippe se manifeste, la Belgique dispose d'assez de tests

"Nous allons entrer dans la période des virus respiratoires et cette année, on en a remarquablement moins probablement grâce aux mesures anti-covid qui sont déjà en place. Fin décembre, début janvier on entrera dans la période de la grippe, et on ne sait pas si elle sera présente ou moins importante que les autres années."

"Mais si la grippe était présente, on aura des diagnostics différentiels à faire entre le covid et la grippe. Et à ce moment-là, on aura besoin d’une capacité de testing importante. On sera heureux de dépasser, si nécessaire, les 100.000 dépistages par jour"

"Il faut donc s’attendre a avoir des fluctuations sur le nombre de tests effectués dans les mois qui viennent. L’essentiel est que nous disposons des armes nécessaires mais actuellement nous n’avons pas besoin de les déployer toutes."