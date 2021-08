Coronavirus: la Belgique fait don de 4 millions de dose à des pays en développement

D'ici la fin de l'année, la Belgique fera don de quatre millions de doses de vaccins contre le coronavirus au mécanisme Covax de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), qui distribue des vaccins aux pays en développement, a indiqué lundi le Service public fédéral (SPF) Affaires étrangères, dans la foulée d'une annonce faite par le Premier ministre Alexander De Croo (Open Vld).



Ces vaccins seront principalement destinés aux pays des Balkans occidentaux, aux pays voisins de l'est et du sud de l'Europe et à l'Afrique. Les 14 pays partenaires de la Coopération au développement belge font également partie des priorités géographiques. Les quatre millions de doses proviennent des réserves que la Belgique a achetés aux sociétés pharmaceutiques. Ils seront envoyés directement aux pays tiers, principalement par l'intermédiaire du mécanisme Covax.

Dans un premier temps, 168.000 doses seront livrées à l'Ukraine, suivies de 225.000 doses pour le Kosovo, l'Arménie et la Géorgie. "Cette opération commencera dans les prochains jours", précise le SPF Affaires étrangères dans un communiqué. "La campagne de vaccination progresse bien dans notre pays. La Belgique veut aussi soutenir et encourager la distribution et la production de vaccins chez nos partenaires", ajoute le texte.

Cette décision s'inscrit dans l'objectif visé par l'UE de faire don d'au moins 100 millions de doses d'ici la fin de l'année ainsi que de contribuer à renforcer les capacités de production locales. Au total, Covax prévoit de fournir deux milliards de doses d'ici fin de 2022, dont 1,8 milliard pour les pays à bas et moyen revenus.

Depuis que la livraison de vaccins a débuté, en février dernier, seuls 179 millions de doses ont été livrées auprès de 138 pays, dont 66% via Covax. L'objectif était de livrer 100 millions de doses avant la fin du mois de mars, mais ce chiffre n'a été atteint qu'il y a un mois. "Cette donation est un exemple de notre coopération européenne pour vaincre cette pandémie et accélérer la vaccination mondiale", a déclaré la ministre de la Coopération au développement, Meryame Kitir (Vooruit), citée par le communiqué.

À la fin du mois de juillet, les quatre fabricants de vaccins approuvés - Pfizer, Moderna, AstraZeneca et Janssen - avaient livré 14 millions de doses à notre pays. Au total, la Belgique a commandé 20 millions de doses à ces quatre entreprises, avec une option supplémentaire de dix millions de Pfizer.