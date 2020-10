La Belgique a franchi le cap des 3.000 patients actuellement hospitalisés pour le Covid-19. La barre des 300 admissions quotidiennes est également franchie, ressort-il de la mise à jour jeudi matin des chiffres provisoires communiqués par l'Institut de santé publique Sciensano

On le savait: les mesures entrées en vigueur au début de cette semaine vont mettre au moins deux semaines à produire leurs premiers effets. Dès lors, les chiffres liés à l'épidémie de coronavirus continuent de grimper. Le nombre moyen de nouvelles contaminations quotidiennes, calculé entre le 12 et le 18 octobre, continue d'augmenter et s'élève désormais à 9.692 (+75%).

HOSPITALISATIONS

Entre le 15 et le 21 octobre, dernières données disponibles, les hospitalisations ont continué leur progression, avec une moyenne de 319,1 admissions quotidiennes (+88%).

TESTS

La dernière donnée disponible au niveau du nombre de tests effectués, par jour, était mercredi de 57.271. On apprend par contre ce jeudi que le taux de positivité des tests, à savoir la proportion des personnes positives sur l'ensemble des personnes testées, atteint désormais 16,3% à l'échelle nationale (on était à 15,8% mercredi).

DÉCÈS

Le nombre moyen de décès journaliers causés par le virus est désormais de 33 (+13,4).