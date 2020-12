Coronavirus: la Belgique interdit tous les voyages de passagers depuis le Royaume-Uni pendant 24 heures

La Belgique interdit tous les voyages de passagers essentiels et non essentiels (aériens, ferroviaires et maritimes) en provenance du Royaume-Uni, a confirmé le Conseil des ministres dimanche soir. Cette mesure d'urgence prendra effet à minuit et durera 24 heures.



Avec cette mesure, le gouvernement fédéral souhaite circonscrire la nouvelle souche de Covid-19 qui a été découverte en Angleterre et qui se propage rapidement au-delà des frontières. Concrètement, tous les voyages passagers en provenance du Royaume-Uni vers la Belgique sont interdits le lundi 21 décembre 2020. Cela s'applique tant aux voyageurs ayant la Belgique comme destination finale, qu'aux voyageurs en transit. Cette mesure ne concerne pas le fret, précise le cabinet de la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé samedi un nouveau confinement pour Londres et l'est et le sud-est de l'Angleterre. La raison est une nouvelle souche du coronavirus qui a été découverte. La nouvelle variante serait beaucoup plus contagieuse. Par précaution, la Belgique a décidé d'interdire toute arrivée depuis le Royaume-Uni pendant 24 heures. "Les Belges et les habitants de la Belgique qui risquent d'être bloqués au Royaume-Uni peuvent contacter l'ambassade de Belgique à Londres ou le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement pour obtenir du soutien", ajoute le cabinet Verlinden.

Les Pays-Bas avaient été les premiers en Europe à émettre la nuit dernière une interdiction de vols en provenance du Royaume-Uni en raison de la mutation du virus qui y a été détectée. Depuis lors, plusieurs pays ont emboîté le pas, dont la France où tous les déplacements en provenance du Royaume-Uni seront interdits pendant 48 heures.

