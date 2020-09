Coronavirus: la Belgique passe en rouge sur la carte du Centre de prévention européen

La Belgique passe en code rouge sur la carte du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). Cela signifie que le nombre d'infections a augmenté au cours des deux dernières semaines, dépassant 120 cas pour 100.000 habitants. Cela fait de la Belgique l'un des six pires pays d'Europe.

La Belgique est désormais placée en rouge par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). Le 2 septembre dernier, notre pays avait été mis en orange clair sur cette carte. Le nombre d'infections en Belgique continue d'augmenter quotidiennement. Au cours des sept derniers jours, il y a eu en moyenne 1.374 nouveaux cas de coronavirus par jour. Cela représente une augmentation de 60% par rapport à la semaine précédente. Cette hausse se reflète également sur la carte de l'ECDC. Cette semaine, la Belgique est passée du code orange au rouge. Cela signifie que le cap des 120 contaminations pour 100.000 habitants a été dépassé.

Selon l'ECDC, le nombre moyen d'infections en Belgique au cours des quatorze derniers jours était de 132 sur une population de 100.000 habitants. Cela fait de notre pays l'un des six pires élèves de l'Union européenne. Seuls l'Espagne (314), la République tchèque (218), la France (198), le Grand-Duché de Luxembourg (170) et Malte (144) affichent un score encore plus important en termes de nombre d'infections pour 100.000 habitants.

Au début du mois de septembre, la Belgique était en code orange clair (entre 20 et 60 contaminations pour 100.000 habitants), la semaine dernière notre pays était coloré en orange foncé (entre 60 et 120 contaminations). Le classement par l'ECDC peut avoir des conséquences majeures pour notre pays. Les membres de l'UE se fient en effet à cette carte afin de déterminer dans quels Etats les contaminations au coronavirus sont les plus importantes et adaptent leurs conseils de voyage en conséquence.

Capture d'écran de la carte du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC)