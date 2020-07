Coronavirus: la Belgique prévoit "jusqu'à 15.000 tests de plus par jour" dans les prochaines semaines

Le Ministre Philippe De Backer, en charge de l'approvisionnement en matériel dans la lutte contre le coronavirus, a fait le point sur la capacité belge dans le testing. Selon lui, l'objectif est d'augmenter drastiquement cette capacité dans les prochaines semaines.

Avec la reprise de l'épidémie, la Belgique prend des mesures. Mais si tout le monde doit faire un effort, la Belgique, de son côté, veut augmenter sa capacité au niveau des tests. L'objectif est de réfléchir au niveau local. "Il faut renforcer le testing, surtout dans les zones où il y a beaucoup de contaminations, comme à Anvers", nous explique Philippe De Bakker (Open Vld). "Pour les médecins généralistes, ça devient compliqué de prendre des échantillons à certains moments. On a déjà pris contact avec eux la semaine dernière. Nous avons aujourd'hui la capacité de faire environ 30.000 tests par jour. Cette capacité est encore en train d'augmenter", assure-t-il.

Mais dans quelle mesure cette capacité peut-elle augmenter ? Jusqu'à quel volume de tests ? "Les laboratoires cliniques et les plateformes fédérales sont en train de faire un effort. La capacité va augmenter de 5, 10 ou 15.000 tests dans les prochaines semaines", affirme le Ministre. "Pour le moment, on a encore un delta entre le nombre de tests effectués aujourd'hui (17.000 par jour) et ce que l'on peut faire. Nous avons encore des capacités pour augmentera cela et ce sera nécessaire dans le contexte du tracing dans des lieux où il y vraiment de gros problèmes", a-t-il détaillé.